Un libro sobre la filosofía de vida y ecosistema de transformación

En un encuentro realizado en el salón Aída Cartagena Portalatín de Cuesta Libros, fue presentado el libro Alto Valor: 19 Principios Universales, del autor y coach de transformación empresarial dominicano Jorge Arbaje Monegro.

Alto Valor no es una obra de autoayuda. Es una filosofía de vida y un ecosistema de transformación personal y profesional, construida a partir de más de dos décadas de experiencia en el mundo empresarial, financiero y del coaching.

En la actividad participaron empresarios, ejecutivos, líderes y profesionales de distintos sectores, quienes conocieron la propuesta que promueve principios prácticos para generar resultados extraordinarios desde el valor personal.

Obdulio Fermín, Fernando Rosario y Juan José Alorda.Cortesia de los anfitriones.

Durante su intervención, Arbaje enfatizó que Alto Valor es una filosofía que eleva el nivel de conciencia de las personas para que operen desde principios, no desde instrucciones. Lo que lo convierte en motivacción. Sé útil antes de ser importante. Agrega valor antes de exigir reconocimiento¨, expresó el autor.