Entidades realiza encuentro para fortalecer estrategias educación infantil

Con el objetivo de encontrar soluciones frente a los desafíos que enfrenta la niñez en la zona norte en la República Dominicana, la Embajada de Canadá, Save the Children, MAIS–ECPAT y DREAM Project encabezaron el taller “Alianzas que Transforman”.

El encuentro, fue celebrado en Playa Dorada, se destacó como un diálogo estratégico sobre educación y protección con enfoque en derechos humanos, reuniendo a los principales actores de instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.

Patricia Buten, subdirectora de DREAM Project, enfatizó la urgencia de ampliar el acceso a una educación de calidad en la costa norte. Luis Méndez, Coordinador general de MAIS–ECPAT, centró su intervención en la prevención de la explotación sexual comercial, instando a la creación de entornos seguros para los menores.

El taller fue realizado por su metodología participativa, donde delegados de instituciones estatales, como el Ministerio de Educación (Minerrd), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Ministerio Público, intercambiaron propuestas con líderes del sector privado y la sociedad civil.