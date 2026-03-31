Botiquines de emergencia para apoyar al COE y Defensa Civil en la Semana Santa

En busca de apoyar las labores de prevención por la Semana Santa que cada año realiza el Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil, ejecutivos de la empresa Eco Petróleo entregaron botiquines de emergencia al director de esa entidad, Juan Manuel Méndez, quien a través de sus colaboradores los hará llegar a ciudadanos que se desplazarán al interior del país durante el asueto de la Semana Mayor.

Según explica un material de prensa, la iniciativa tiene como misión contribuir a que los viajeros tengan en sus vehículos una herramienta que pueda mitigar cualquier eventualidad de emergencia.

Javier Bautista, presidente de Eco Petróleo y Juan Matos, fundador al encabezar el acto de entrega al titular del COE, Juan Manuel Méndez, y al sub director de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez, resaltaron la importancia de la donación, al tiempo que exhortaron los vacacionnista a menejar con prudencia para los vacacionistas.

"Eco Petróleo quiere estar presente en labores de prevención en este asueto de la Semana Santa y aprovechamos para exhorta a actuar de manera prudente para preservar vidas", expresó Matos.

''Agradecemos este importante aporte, que fortalece nuestras acciones preventivas durante la Semana Santa. Estos botiquines representan una herramienta clave para atender situaciones de emergencia en carretera, pero reiteramos que la mejor forma de proteger la vida es actuando con prudencia y responsabilidad en cada desplazamiento”, explicó Méndez, tras recibir los botiquines en la sede del COE y Defensa Civil

De su lado, Rodríguez dijo “Colaborar con la prevención en esta Semana Santa es un asunto de vida. Agradecemos infinitamente a Eco Petróleo por este donativo que sin dudas viene a reforzar las labores de la Defensa Civil en la época donde se movilizan más vacacionistas.

Los botiquines contienen alcohol isopropílico, bicarbonato de sodio, pastillas de acetaminofén, difenhidramina, omeprazol y diclofenac, curitas y gasas.