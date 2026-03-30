Kimpton Las Mercede
Ritmo invita a una íntima conversación con Mar Flores
Listín Diario
- Esta experiencia reafirma el propósito de Ritmo como una plataforma que trasciende la narrativa para acercar a sus lectores a la esencia de las personalidades que influyen, inspiran y construyen referentes en la sociedad.
La revista Ritmo organizó un conversatorio con la protagonista de su más reciente edición: la modelo y escritora Mar Flores, quien estuvo vestida de la diseñadora Silvia Tcherassi.
Concebido como un espacio para la reflexión, el encuentro estuvo inspirado en el libro ‘Mar en calma’, una obra que revela el proceso de evolución personal de su autora, resaltando el valor de reinventarse sin perder la esencia.
Haydée Rainieri, vicepresidente de Grupo Puntacana y Rosanna Rivera, directora de Revistas y Comunicaciones de Listín Diario, guiaron la conversación.
Un relato profundamente humano e inspirador
Haydée Rainieri y Rosanna Rivera fueron las anfitrionas de una conversación profunda y cercana con Mar Flores, que reveló que más allá de su exitosa trayectoria profesional hay una mujer que ha aprendido a reconstruirse, a redefinirse y a compartir desde la serenidad.
Flores mantiene un vínculo especial con República Dominicana como embajadora de la Ciudad Colonial, distinción recibida en 2017.
En el encuentro, realizado en el Kimpton Las Mercedes, confesó que en las páginas del libro ‘Mar en calma’, revisa su historia desde una perspectiva serena, marcada por el perdón y una mirada crítica hacia los prejuicios que han acompañado su vida pública.
El Ministerio de Turismo, Lanco, Grupo Puntacana, Travelwise y World Wide Seguros, Fundación Refridonsa y Brugal Leyenda, fueron los aliados estratégicos del encuentro.