Ritmo invita a una íntima conversación con Mar Flores

La revista Ritmo organizó un conversatorio con la protagonista de su más reciente edición: la modelo y escritora Mar Flores, quien estuvo vestida de la diseñadora Silvia Tcherassi.

Concebido como un espacio para la reflexión, el encuentro estuvo inspirado en el libro ‘Mar en calma’, una obra que revela el proceso de evolución personal de su autora, resaltando el valor de reinventarse sin perder la esencia.

Haydée Rainieri, vicepresidente de Grupo Puntacana y Rosanna Rivera, directora de Revistas y Comunicaciones de Listín Diario, guiaron la conversación.

Dorka Rodríguez, Cándida Mejía y Laura Asilis.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Francesca Rainieri, Yinet Ureña, Mar Flores, Úrsula Marichal y Paola Rainieri.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Julia Heinsen, Claudia Acevedo y Karla ReyesAlexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

María Cohén, Andrea Pérez y Linda Zavarce.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

María De Moya y Maeno Gómez.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Noelia García de Pereyra.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Eduardo Selman y Gloria de Selman.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Eileen Ho y Olympia BrownAlexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

José Martín Morillo y Grace CochónAlexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Un relato profundamente humano e inspirador

Gema Hidalgo, Mar Flores, Haydée Rainieri y Patricia Hernández.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Haydée Rainieri y Rosanna Rivera fueron las anfitrionas de una conversación profunda y cercana con Mar Flores, que reveló que más allá de su exitosa trayectoria profesional hay una mujer que ha aprendido a reconstruirse, a redefinirse y a compartir desde la serenidad.

Flores mantiene un vínculo especial con República Dominicana como embajadora de la Ciudad Colonial, distinción recibida en 2017.

En el encuentro, realizado en el Kimpton Las Mercedes, confesó que en las páginas del libro ‘Mar en calma’, revisa su historia desde una perspectiva serena, marcada por el perdón y una mirada crítica hacia los prejuicios que han acompañado su vida pública.

El Ministerio de Turismo, Lanco, Grupo Puntacana, Travelwise y World Wide Seguros, Fundación Refridonsa y Brugal Leyenda, fueron los aliados estratégicos del encuentro.

Zamilda de León y Josefina Pannocchia.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Ivette Morales, Raquel Pérez y María Elena Álvarez.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Marta Amengual y Mar Flores.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Fabiola de ValdezAlexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Monserrat Puig y Gina López.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Patricia Álvarez y Billy Hasbún.Alexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD

Eduard Gottschalk, Amelia Reyes Mora, Rosalía De Moya y Ney DíazAlexander Mora, Silverio Vidal y Julio César Peña/LD