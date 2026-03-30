Premio Mujeres que Inspiran presenta su consejo consultivo 2026

El Premio Mujeres que Inspiran anunció la ampliación de su Consejo Consultivo con motivo de la celebración de su tercera edición, el cual será realizado el martes 23 de junio de 2026 en el Teatro de la Casa San Pablo.

Como parte de este fortalecimiento institucional, se integran al órgano consultivo las mujeres reconocidas en la edición 2025, sumando nuevas voces, experiencias y perspectivas al proceso de selección de las galardonadas. Esta decisión responde al compromiso de consolidar una plataforma cada vez más inclusiva y representativa.

Emelyn Baldera, creadora y presidenta de los galardones, informó sobre esta inclusión, luego de la reunión anual que realiza el CC que se realizó en el salón azul del Restaurante Fratello.

La comunicadora, destacó la importancia de esta ampliación al señalar que «con estos nuevos perfiles, el Consejo Consultivo se robustece significativamente, incorporando trayectorias inspiradoras que aportan valor al proceso».

Asimismo, agregó: «Esta inclusión fortalece la transparencia y la democracia del proceso de elección, garantizando una mirada más plural, justa y participativa».

La producción artística del evento estará, bajo la dirección de la productora Elka Núñez, presidenta de Resolto, quien liderará la conceptualización y puesta en escena de la ceremonia.