La joyería Cliff se une en alianza con Karina Fabián

La joyería Cliff presentó en Santo Domingo su nueva alianza estratégica con la influencer Karina Fabián, dando paso a una propuesta que redefine el lujo personalizado en el mercado local.

Bajo el nombre “Cliff by Karina Fabián”, esta colaboración integra la experiencia de especialistas italianos y una visión creativa orientada a piezas únicas.

El acto de presentación se llevó a cabo durante una velada que reunió a un selecto grupo de invitados, quienes conocieron de manos de los anfitriones todos los detalles de esta iniciativa.

La propuesta combina la trayectoria internacional de Aurora Mena, Karina Fabián y Carolina Sánchez incluyendo su acceso a gemas de alta inversión y producción en Arezzo, Toscana con la dirección creativa de Fabián, quien lidera el diseño de cada pieza.

El concepto central de esta alianza es claro: no habrá dos joyas iguales. Cada cliente participa en un proceso personalizado que inicia con la selección de una gema de la colección privada de la marca. A partir de ahí, la pieza se desarrolla de forma exclusiva, alejándose completamente de la producción en serie.

Además, la experiencia incorpora herramientas digitales que permiten visualizar el diseño antes de su fabricación, elevando el nivel de personalización y precisión. Todo el proceso culmina en la elaboración artesanal por maestros orfebres, garantizando calidad y autenticidad.

Más allá de la firma, esta alianza posiciona a Santo Domingo como un destino emergente dentro del mundo de la alta joyería, atrayendo a coleccionistas e inversionistas que valoran el diseño exclusivo y la tradición del “Made in Italy”.