Gala Media Group reconoce a jóvenes líderes

Ejecutivos de Gala Media Group celebraron la XIV edición del Premio Joven del Año 2026, un proyecto con el que buscan reconocer a figuras jóvenes y líderes emergentes por sus aportes al desarrollo de la República Dominicana.

Con esta nueva entrega realizada en el salón Piantini del Hotel JW Marriott, la firma reafirma su compromiso con resaltar el valor del liderazgo joven, la excelencia profesional y la línea de transformación social e institucional del país.

Durante el acto fueron reconocidos profesionales y emprendedores de distintas áreas.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del reconocimiento al Mérito Empresarial a Héctor José Rizek Sued, presidente del Grupo Rizek, por su trayectoria y contribución al desarrollo productivo nacional.

“Con total honestidad, emprender no es un camino fácil ni perfecto; hay dudas y tropiezos. Las oportunidades, a veces, no llegan, sino que se construyen. Cada error trae una lección. El éxito no es inmediato ni lineal; es el efecto de innovar, aun cuando los resultados no sean visibles”, dijo Rizek al pronunciar un emotivo discurso de agradecimiento.

“Inicien con lo que tengan. El esfuerzo sostenido rinde sus frutos. Crean en el poder de la constancia. El futuro se construye con acciones”, exhortó el empresario a la nueva generación.

Otros reconocidos

Gloria Reyes, Robert de la Cruz y Omar Fernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Asimismo, fue otorgado un reconocimiento especial a Santiago Matías, por su incidencia en los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y la evolución del ecosistema digital dominicano.

En la categoría Poderes del Estado fueron reconocidos Yorlin Vásquez Castro, Lenis Rosángela García Guzmán, Francisco Franco Soto, Ricardo Noboa y César José García Lucas, mientras que el en Liderazgo Político, los galardonados fueron Orlando Jorge Villegas y Nathanael Concepción; mientras que en Liderazgo Empresarial se distinguió a Boris de León y Karina Mancebo.

En área legislativa fueron reconocidos Charlie Mariotti Jr. y Jesús Stalin Vásquez Marte. En Municipalidad, la premiación destacó a Lenín Campos, Yohendy Jiménez Bonilla, Jorge Feliz Pacheco y Rafael Gutiérrez.

En la categoría Medios de Comunicación se reconoció a Millizen Uribe, Cristian Cabrera, Danylsa Vargas, Susy Aquino Gautreau y María Cristina Rodríguez.

Radhames Martines, Orlando Jorge Villegas y Jaime Senior,CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

En gubernamental fue distinguida Julissa Cruz, y en profesional fueron reconocidos Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo y Nikauris Báez Ramírez.

En el renglón empresarios y emprendedores, los galardonados fueron Daniel Ureña, Robert de la Cruz, Yerik Pérez, Wester Hernández, Alger Santos, Jordan Estévez, Diego Arciero y Juan Miguel Curbelo Monroy.

En reconocimientos especiales y nuevas generaciones también fueron exaltados Miguel Rafael Suárez Tavárez, Ricardo Caruso, Leandro José Leonardo Duarte, Francisco Valdez Lozada, Víctor Medina y Ángel Fernando Trifolio López.

La premiación incluyó además el reconocimiento a Leidy Blanco García en aportes a la sociedad; a José Francisco Ramos Frías en dominicanos destacados en el exterior; y a Karilyn María Chabebe Lantigua en liderazgo femenino.

Con esta decimocuarta edición, Premio Joven del Año consolida su propósito de reconocer trayectorias de mérito, visibilizar nuevas generaciones de liderazgo y destacar a jóvenes que, desde distintos sectores, contribuyen al fortalecimiento de la República Dominicana.

Panel

La actividad conducida por la comunicadora Miralba Ruiz incluyó el panel “¿Qué hacer para emprender?” moderado por Sol Disla, experta en comunicación estratégica y manejo de crisis.

El conversatorio contó con la participación de Omar Fernández, senador del Distrito Nacional; Gloria Reyes, ministra de la Mujer; Yorlin Vásquez, jueza de la Suprema Corte de Justicia; Lenis García, jueza del Tribunal Superior Electoral; y Boris de León, presidente de ANJE. El espacio propició una reflexión en torno al liderazgo, el emprendimiento, la innovación y la visión de futuro.

Persio Maldonado y Ruddy de los Santos,CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Garatitud

En representación de los galardonados, Robert de la Cruz, CEO de Apartamentos RD, pronunció las palabras de agradecimiento, e invitó a los jóvenes empresarios, líderes y soñadores a que desde los diferentes espacios sigan aportando al crecimiento del país con trabajo, visión y compromiso.