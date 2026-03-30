Chartering Travel celebra 10 años en el país

Chartering Travel presentó su programación internacional 2026, con motivo al aniversario de su fundación, con una agenda que reúne múltiples lugares del mundo, propuestas culturales y nuevas formas de explorar cada rincón, bajo un lema claro: El mundo te espera.

“Alcanzar nuestro décimo aniversario es motivo de profundo orgullo y reflexión. Han sido años de crecimiento constante, de escuchar a nuestros aventureros y de diseñar circuitos que respondan a nuevas formas de descubrir el mundo”, expresó Ada Fernández, directora de Chartering Travel.

La empresa se ha destacado por la expansión de su portafolio internacional, el fortalecimiento de alianzas con hoteles, aerolíneas, con una colaboración junto a Copa Airlines y operadores turísticos globales, además el desarrollo de programas acompañados por reconocidas personalidades dominicanas y extranjeras, que han aportado cercanía y una dimensión compartida a cada salida.

Programación actividades 2026

Para la temporada 2026, la compañía presenta una propuesta que combina entretenimiento, cultura y exploración a través de rutas cuidadosamente diseñadas para el viajero contemporáneo.

Entre las iniciativas destacan figuran el tour a Brasil con Georgina Duluc, el recorrido “Entre risas y copas” en México con Albert Mena, Jochy Santos e Irving Alberti.