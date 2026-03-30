Aula Altagraciana reunió a familias en un encuentro de identidad y fe

La Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, instancia de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), junto a la Asociación de Damas de la Altagracia, celebró la tercera edición del Aula Altagraciana bajo el título: “Mensaje a los jóvenes y las familias en la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia y en la Teología del Cuerpo”.

El acto dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo de Sonia Villanueva de Brouwer, presidenta de las Damas de la Altagracia y coordinadora de gestión financiera de la comisión.

Luego dio paso a la intervención de Grullón Estrella, obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana, quien participó en su condición de presidente de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia.

En esta tercera edición, el invitado especial fue Óscar Perdiz Figueroa, teólogo del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de Ciudad de México, quien abordó la riqueza simbólica de la imagen de la Virgen de la Altagracia en diálogo con los fundamentos de la Teología del Cuerpo, conjunto de catequesis impartidas por San Juan Pablo II entre 1979 y 1984 bajo el título «El amor humano en el plan divino».

Durante su intervención, Perdiz Figueroa trazó un recorrido teológico y antropológico que partió de la comprensión del ser humano como imagen de Dios. Abordó además el matrimonio como camino de santificación, el valor del celibato por el Reino y la necesidad de formar la inteligencia y la voluntad para construir una vida auténticamente libre y madura.