Otorgan beca a docente María Fernanda Severino

Representantes del Instituto de Educación Superior hicieron entrega de la beca Maureen Tejeda de estudios para La Maestría en Educación con Enfoque a la docente María Fernanda Severino Acosta, en reconocimiento a su trayectoria, su vocación de servicio y su aporte a la transformación de la enseñanza en el aula.

El acto de entrega se realizó en Samaná, en el Distrito Educativo 14-04, y contó con la presencia de Adalberta Lucía Calcano, directora distrital; Ingrid Delgado, vicerrectora académica del IES LHB; y Anton Tejeda, director de Planificación y Sostenibilidad del IES LHB, quienes resaltaron la importancia de reconocer e impulsar el talento docente comprometido con la innovación y la excelencia educativa.

María Fernanda Severino ha sido ampliamente valorada por desarrollar una práctica pedagógica creativa, dinámica y conectada con la realidad de sus estudiantes. Su labor ha demostrado cómo la innovación en el aula, a través de la música, puede fortalecer la participación, motivar el aprendizaje y generar experiencias educativas más significativas, humanas y transformadoras.

Esta maestría constituye una iniciativa pionera en la República Dominicana, al promover una formación especializada que integra ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte desde una perspectiva interdisciplinaria, innovadora y centrada en la solución de problemas reales.