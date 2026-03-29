Mar Flores: historias que solo pueden contarse cuando el alma, finalmente, está en calma

No todas las verdades se dicen en medio del ruido. Algunas necesitan tiempo. Otras necesitan distancia. Y las más profundas, las que han dejado marcas reales en la vida, solo encuentran su forma cuando el alma ha dejado de pelear con el pasado.

Quizás por eso, la conversación con Mar Flores, quien fue protagonista de un encuentro organizado por la revista Ritmo, de Listín Diario, no se sintió como una entrevista, ni siquiera como un conversatorio convencional. Se sintió como un testimonio. Como la confesión serena de una mujer que ya no necesita explicarse, porque ha aprendido a entenderse.

En una época en la que su nombre llenaba portadas, titulares y horas de comentarios, la modelo y actriz fue observada con una intensidad que pocas personas resisten sin fracturarse. Durante los años noventa, gran parte de la atención mediática sobre ella no estuvo centrada en su disciplina, en su trabajo, en su trayectoria profesional ni en su capacidad para construir una carrera internacional.

La conversación pública prefirió detenerse en sus relaciones sentimentales, en sus movimientos personales, en todo aquello que alimentaba el morbo más que el respeto. Fue una mujer expuesta en exceso, juzgada con dureza y leída muchas veces desde los prejuicios de una sociedad que todavía normalizaba el castigo público hacia las mujeres visibles.

Escucharla hoy, en cambio, produce una impresión distinta. Mar no habla desde la herida abierta, sino desde la cicatriz comprendida. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. La herida reclama. La cicatriz enseña. Su libro “Mar en calma” no nace desde el impulso de ajustar cuentas, sino desde la necesidad más noble de poner en orden la memoria.

En esa decisión hay valentía, pero también madurez. Porque no todo el que ha sufrido está listo para narrarse. Contar una historia cuando todavía duele puede ser un desahogo; contarla cuando ya ha sido procesada puede convertirse en luz para otros.

Eso fue, justamente, lo más valioso de su presencia. La sensación de estar frente a una mujer que ha hecho un trabajo interior profundo. Llegó impecable, sí, como era de esperarse. Vestida de Silvia Tcherassi, en un azul profundo que parecía acompañar el tono de su nueva etapa. Pero la verdadera elegancia no estuvo en su vestido, sino en su manera de habitarse. En la tranquilidad de su voz. En la calidez de su gesto. En esa paz que transmiten quienes ya no están intentando demostrar nada.

Hay algo profundamente admirable en una mujer que decide hablar cuando ya no lo hace por necesidad de defensa, sino por conciencia. Mar confesó que ha aprendido a perdonar y a perdonarse. Y esa frase, lejos de ser un simple recurso emotivo, encierra una conquista espiritual enorme. Perdonar no es justificar el daño. Perdonarse tampoco es borrar los errores o los silencios. Es, más bien, liberarse del peso de seguir viviendo atada a una versión dolorosa de la propia historia.

En tiempos donde se aplaude la reacción inmediata y donde muchas veces se exige pronunciamiento instantáneo, su actitud deja una enseñanza poderosa: el silencio también puede ser una forma de inteligencia. No el silencio cobarde, ni el silencio impuesto, sino ese silencio estratégico que protege mientras el alma se reorganiza.

Callar para no hablar desde el resentimiento. Esperar para no decir desde la confusión. Tomarse el tiempo de la reconstrucción antes de convertir la experiencia en mensaje.

Y esa, quizás, fue una de las reflexiones más hondas que dejó el encuentro. No siempre hay que responder en el momento. No toda batalla se gana en público. No toda verdad necesita salir cuando los demás la exigen. Hay procesos que maduran en lo secreto. Hay respuestas que solo llegan después de mucho dolor, mucha introspección y mucha fe. Saber esperar también es una forma de fortaleza.

Por eso el testimonio de Mar Flores conecta más allá de su nombre, de su fama o de su trayectoria. Conecta porque habla de la necesidad de volver a uno mismo después del ruido. De reencontrarse luego de haber sido interpretado tantas veces por otros. De recuperar la voz propia después de años de ser narrada desde afuera.

Reconocer hoy la serenidad de Mar es, también, reconocer la dignidad de todas esas mujeres que han tenido que reconstruirse lejos de los aplausos, de las cámaras y de las opiniones ajenas.

Su mensaje deja una lección esperanzadora: siempre es posible empezar de nuevo desde un lugar más verdadero. Siempre es posible soltar el peso del pasado y convertirlo en aprendizaje. Siempre es posible elegir la paz sin renunciar a la memoria. Y eso, en un mundo tan acelerado, tan ruidoso y tan dispuesto al juicio, tiene un valor inmenso.

Mar Flores no habló para impresionar. Habló para compartir desde la autenticidad de una mujer que ha atravesado el juicio, la exposición y el dolor, y aun así ha escogido quedarse con la gratitud, con la conciencia y con la calma.

Porque al final, la vida termina poniendo cada cosa en su sitio. El tiempo revela, y quienes han aprendido a esperar comprenden que no todo florece cuando uno quiere, sino cuando corresponde.

Tal vez por eso su historia conmueve tanto. Porque hay historias que solo pueden contarse cuando ya la herida no sangra. Como la de Mar Flores, que ha decidido contarla, ahora, cuando su alma, finalmente, está en calma.

¡Hasta el lunes!