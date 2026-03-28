Historia del ceremonial de la investidura doctor honoris causa

Un doctorado honoris causa es un título universitario que se otorga de forma honorífica, es decir, sin la necesidad de cumplir con los requisitos habituales que exigen las instituciones de educación superior para obtener un grado académico, como cursar estudios formales.

Es una forma de reconocer los méritos personales, morales y ciudadanos, al tiempo que la excelencia y trayectoria profesional de personalidades destacadas provenientes de diversos ámbitos, al haber demostrado un compromiso inquebrantable con el progreso social, cultural, científico y humanitario.

Los antecedentes de este elevado honor, cuyo significado de su traducción del latín es “por causa de honor”, encuentra sus orígenes en la Europa del siglo XV, cuando las universidades se consolidaban como instituciones de saber y de prestigio. Es el caso de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, que en el año 1478 otorgó la distinción “Doctor Divinitatis” o “Doctor en Divinidad” al obispo de Salisbury en Inglaterra, Lionel Woodville.

A partir de ese momento se marcó el precedente que inspiró a universidades del continente y, más tarde, de todo el mundo, a idear reconocimientos honoríficos similares. Es así como el 3 de abril de 1776, apenas meses antes de la declaración de independencia de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard otorgó el título de doctor honoris causa en Leyes a George Washington, primer presidente de la nación norteamericana.

A partir del siglo XIX, la titulación se popularizó como la máxima distinción entre las casas de altos estudios de todo el mundo. En el siglo XX, especificamente el 6 de octubre de 1922, Santa Teresa de Jesús se convertía en la primera mujer en recibir (post mortem) el título de doctora honoris causa, en ocasión de la conmemoración del tercer centenario de su canonización. Años más tarde, Su Santidad, el Papa San Pablo VI la nombró como la primera doctora de la Iglesia Católica.

Es así como surge la inquietud de ¿quién fue el primer dominicano en obtener un reconocimiento similar?

El dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina fue el primer doctor honoris causa en la República Dominicana, título otorgado por la Universidad de Santo Domingo, hoy la UASD, el 28 de octubre de 1938, en ocasión de la conmemoración del cuarto centenario de su fundación. Así lo atestigua su discurso de aceptación y agradecimiento, disponible en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Otorgamiento

La concesión del título de doctor honoris causa puede ser propuesta por cualquier órgano universitario, como la Rectoría, Vicerrectorías, los Consejos Regentes, las Facultades o Escuelas, en la persona de sus funcionarios académicos.

Es preciso mencionar que la persona que se proponga debe cumplir con los criterios expuestos al inicio de este artículo y, sobre todo, que su trayectoria esté alineada a los valores y la filosofía de la institución.

Presentada la propuesta al rector, éste la tramitará al Consejo Académico para motivarla y conocer su aprobación, o no, de acuerdo con la normativa vigente, usualmente, contenida en el reglamento de honores de la institución, que tiene por objeto especificar las modalidades de honores y distinciones que otorga dicha universidad y los procedimientos para su otorgamiento.

La concesión de semejante distinción significa el acto universitario de mayor solemnidad y prestigio, que suele llevarse a cabo en una ceremonia de investidura especial, la cual debe ser coordinada y ejecutada bajo la mirada experta de un profesional del protocolo.

Algunas universidades, dentro de sus posibilidades de espacio, realizan el acto en sus recintos universitarios, mientras que otras instituciones apuestan por magnos escenarios como teatros y auditorios. Indistintamente, el montaje debe estar a la altura de la ocasión, contemplando escenografía, pantallas e iluminación, proyectando la imagen institucional de forma adecuada.

Es imprescindible la colocación de la bandera nacional y la bandera del país de procedencia del homenajeado, junto a la bandera institucional. También, el escudo o logo de la universidad.

Las máximas autoridades universitarias tomarán asiento en una mesa de honor, mientras que el doctorando lo hará en una butaca colocada al lado derecho de ésta. Los miembros del Consejo Académico irán sentados en una tarima o gradería detrás, o a los lados de la mesa de honor.

El ceremonial para la ocasión se compone de diferentes momentos, estableciendo que el acto solemne estará presidido por los representantes de los máximos órganos de gobierno institucional: el presidente del Consejo de Regentes y el rector.

La ceremonia iniciará con el desfile de las autoridades académicas: miembros del Consejo Académico en un orden de precedencia inverso. Es decir, que los funcionarios de menor jerarquía encabezarán el desfile en ruta hacia el escenario, concluyendo con los de más alto nivel. Primero irán los directores, seguidos por los decanos, para concluir con los vicerrectores, el homenajeado y, finalmente, el rector.

Estos vestirán el atuendo académico de uso oficial de la institución, el cual tiene distintas características, en atención al rango o cargo desempeñado. En cambio, las autoridades universitarias e invitados especiales que no ostentan un cargo académico deberán vestir traje formal color negro.

En una próxima entrega trataremos la simbología y el protocolo de la ceremonia.