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El renovado campo de golf Teeth of the Dog

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  • El presidente de Central Romana Corporation, José “Pepe” Fanjul Jr., subrayó la importancia de esta inversión para el desarrollo turístico de República Dominicana.
Eduardo Martínez-Lima Gonzalvo, Ramón Menéndez, José Fanjul Jr, Luis Abinader, David Collado, Leo Matos García y Andrés Pichardo Rosenberg.

Eduardo Martínez-Lima Gonzalvo, Ramón Menéndez, José Fanjul Jr, Luis Abinader, David Collado, Leo Matos García y Andrés Pichardo Rosenberg.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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ras completar el proceso de restauración más importante desde su inauguración en 1971, Casa de Campo Resort & Villas celebró la reapertura oficial de su legendario campo de golf Teeth of the Dog, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona.

Durante el acto, el presidente de Casa de Campo Resort & Villas, Andrés Pichardo Rosenberg, destacó que la restauración tuvo como visión y propósito preservar la integridad de uno de los campos de golf más emblemáticos a nivel global.

“Hoy celebramos la preservación de una leyenda. Restaurar Teeth of the Dog no era simplemente una mejora; era un compromiso con la excelencia y con el legado del legendario arquitecto Pete Dye.

Este proyecto asegura que futuras generaciones de golfistas puedan experimentar el campo tal como fue concebido originalmente”, expresó Pichardo Rosenberg.

Robinson Bou, Christopher B. Paniagua, René Grullón y Luis Espínola

Robinson Bou, Christopher B. Paniagua, René Grullón y Luis EspínolaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Charles Keusters, Luis Emilio Rodríguez y Andrés Fernánd

Charles Keusters, Luis Emilio Rodríguez y Andrés FernándCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Robinson Bou, Christopher B. Paniagua, René Grullón y Luis Espínola.

Robinson Bou, Christopher B. Paniagua, René Grullón y Luis Espínola.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Crista Fanjul e Idarmis de Velázquez.

Crista Fanjul e Idarmis de Velázquez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Charles Keusters, Luis Emilio Rodríguez y Andrés Fernández.

Charles Keusters, Luis Emilio Rodríguez y Andrés Fernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Eusebio Núñez Malena, Miguel Ángel Jiménez, Juan Velázquez y Damon DiGiorgio.

Eusebio Núñez Malena, Miguel Ángel Jiménez, Juan Velázquez y Damon DiGiorgio.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mónica Díaz Vecino y Charles Keusters.

Mónica Díaz Vecino y Charles Keusters.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan José Arteaga, Lee Ballester y José Calzada.

Juan José Arteaga, Lee Ballester y José Calzada.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

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