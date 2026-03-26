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Asociación Cibao

Asociación Cibao presenta programa dedicado al sector automotriz

Iniciativa

  • Con este acuerdo, la institución formaliza su relación comercial con el sector automotriz, ofreciendo soluciones financieras ágiles y responsables para la compra de vehículos.
Katty Reyes, José Luis Ventura, Rebeca Meléndez, Rafael Genao y Victoria Thomas.

Katty Reyes, José Luis Ventura, Rebeca Meléndez, Rafael Genao y Victoria Thomas.Cortesia de los anfitriones.

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Asociación Cibao presentó su Programa de Alianzas de Vehículos, iniciativa que formaliza su relación con el sector automotriz y que fortalece la estrategia de crecimiento de su Unidad de Banca de Alianzas y Pymes.

Los encuentros, organizados para los aliados del Cibao, así como representantes de las regiones sur y este, reunieron a ejecutivos, propietarios de dealers, concesionarios, clientes corporativos y relacionados, quienes compartieron un ambiente distendido entre conversaciones y brindis.

Victoria Thomas, vicepresidenta de Banca de Alianzas y Pymes de la institución resaltó que este nuevo programa establece un modelo de colaboración estructurado, con un esquema de compensación transparente, competitiva y justa, diseñada para apoyar la colocación responsable de financiamientos vehiculares y crear relaciones comerciales sostenibles con sus aliados.

Con el Programa de Alianzas de Vehículos, los dealers y concesionarios podrán acceder a procesos más ágiles, un acompañamiento especializado y un canal de apoyo permanente, mientras que los clientes finales tendrán a su disposición opciones de financiamiento claras y responsables, adaptadas a sus necesidades.

Aneyka Núñez, Luis Felipe Rodríguez, Juliana Metz.

Aneyka Núñez, Luis Felipe Rodríguez, Juliana Metz.Cortesia de los anfitriones.

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