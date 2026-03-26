Banco Adopem recibe reconocimiento en Fintech

El Banco de Ahorro y Crédito Adopem, fue reconocido con el premio Fintech en la categoría “Inclusión Financiera” (nivel platino), como parte de su proyecto Comunidad Emprendedora Digital (CED), iniciativa orientada a fortalecer las capacitaciones digitales de emprendedoras.

El galardón fue recibido por Eva Carvajal de Toribio, vicepresidenta de negocios, durante la ceremonia celebrada en la ciudad de Miami, en el marco del encuentro que reúne a los principales innovadores del ecosistema financiero de las Américas.

La ceremonia se desarrolló en el contexto de una de las conferencias de banca, seguros y tecnología financiera en Latinoamérica, donde líderes del sector compartieron tendencias, analizaron innovaciones y debatieron sobre el futuro de la industria.