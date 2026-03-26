Adoarh celebra 37 años de su fundación

Con una amplía trayectoria impulsando la profesionalización y el desarrollo estratégico de la Gestión Humana en el país, la directiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (Adoarh), organizó un encuentro en el que celebró su de 37 años reafirmando su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del talento que aporta al desarrollo economico del país.

La conmemoración se realizó en District, Naco, donde asistieron miembros, aliados estratégicos y profesionales del sector para reconocer los logros alcanzados y proyectar los próximos pasos de la institución.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la asociación, Jenny González, acompañada de los miembros de la junta directiva: Evelyn Méndez de Ortega, vicepresidenta; Lissette Pérez, tesorera; Susana Díaz, secretaria; y Nelson Santana, vocal, quienes han desempeñado un rol clave en la consolidación institucional.

“Hoy celebramos casi cuatro décadas acompañando, integrando y desarrollando a los profesionales de gestión humana en la República Dominicana, con un propósito claro: impulsamos la gestión de personas para transformar las organización”, expresó González durante su discurso.