Guarina y Arajet firma alianza para acercar a las familias

Ejecutivos de Guarina Leche, marca del portafolio de galletas dulces de Corporación Multi Inversiones (CMI), presentaron la promoción “Unimos Corazones”, una iniciativa creada en alianza con aerolínea Arajet, a través de la cual buscan acortar distancias y fortalecer los lazos familiares entre dominicanos dentro y fuera del país.

Según explica un material de prensa para participar solo debe comprar galletas Guarina Leche en cualquiera de sus dos presentaciones: 8 unidades de 40 gramos o 4 unidades y registrar el número de lote en su página web www.guarinaleche.com, completar sus datos en un formulario y asegurarse de aceptar los términos y condiciones para que la participación sea válida.

“Con ‘Unimos Corazones’, buscamos ser ese vínculo que acerca a las familias dominicanas, creando experiencias llenas de alegría y conexión que perduran en el tiempo”, afirmó Ana Largaespada, ejecutiva de la marca.

José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicación de Arajet, destacó “Volar no solo conecta destinos, sino también historias y emociones. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de acercar a las familias y fomentar conexiones reales entre personas y culturas”.

La campaña responde a una realidad significativa: millones de dominicanos viven lejos de sus seres queridos. En este contexto, Guarina Leche reafirma su propósito de acompañar a las familias en los momentos que más importan, promoviendo la cercanía emocional pese a la distancia.

Con más de 2.8 millones de dominicanos residiendo en el exterior, la marca reconoce el valor de mantener vivos los lazos familiares, las tradiciones y los encuentros que fortalecen la identidad nacional.

El primer ganador será anunciado el 18 de marzo de 2026 y podrá utilizar su premio hasta el 5 de abril. Los otros cuatro ganadores se darán a conocer el 10 de abril de 2026, con vigencia para viajar hasta el 30 de abril de 2027.

Cada ganador podrá invitar a un familiar y un acompañante residentes en el extranjero para viajar a la República Dominicana y reencontrarse.

Guarina Leche invita a todos los consumidores a sumarse a esta iniciativa y conocer más detalles en la página oficial de la promoción.