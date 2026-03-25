Iniciativa
Guarina y Arajet firma alianza para acercar a las familias
- La promoción “Unimos Corazones” brindará la oportunidad a cinco ganadores de reencontrarse con sus seres queridos que viven en el extranjero.
Ejecutivos de Guarina Leche, marca del portafolio de galletas dulces de Corporación Multi Inversiones (CMI), presentaron la promoción “Unimos Corazones”, una iniciativa creada en alianza con aerolínea Arajet, a través de la cual buscan acortar distancias y fortalecer los lazos familiares entre dominicanos dentro y fuera del país.
Según explica un material de prensa para participar solo debe comprar galletas Guarina Leche en cualquiera de sus dos presentaciones: 8 unidades de 40 gramos o 4 unidades y registrar el número de lote en su página web www.guarinaleche.com, completar sus datos en un formulario y asegurarse de aceptar los términos y condiciones para que la participación sea válida.
“Con ‘Unimos Corazones’, buscamos ser ese vínculo que acerca a las familias dominicanas, creando experiencias llenas de alegría y conexión que perduran en el tiempo”, afirmó Ana Largaespada, ejecutiva de la marca.
José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicación de Arajet, destacó “Volar no solo conecta destinos, sino también historias y emociones. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de acercar a las familias y fomentar conexiones reales entre personas y culturas”.
La campaña responde a una realidad significativa: millones de dominicanos viven lejos de sus seres queridos. En este contexto, Guarina Leche reafirma su propósito de acompañar a las familias en los momentos que más importan, promoviendo la cercanía emocional pese a la distancia.
Con más de 2.8 millones de dominicanos residiendo en el exterior, la marca reconoce el valor de mantener vivos los lazos familiares, las tradiciones y los encuentros que fortalecen la identidad nacional.
El primer ganador será anunciado el 18 de marzo de 2026 y podrá utilizar su premio hasta el 5 de abril. Los otros cuatro ganadores se darán a conocer el 10 de abril de 2026, con vigencia para viajar hasta el 30 de abril de 2027.
Cada ganador podrá invitar a un familiar y un acompañante residentes en el extranjero para viajar a la República Dominicana y reencontrarse.
Guarina Leche invita a todos los consumidores a sumarse a esta iniciativa y conocer más detalles en la página oficial de la promoción.