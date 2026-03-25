Grupo Corripio celebra Premiaciones Coral

Grupo Corripio celebró la tercera edición de Premiaciones Coral, una iniciativa creada para reconocer el desempeño de los ejecutivos y el rendimiento de las empresas que conforman el grupo, destacando logros en áreas clave como la transformación empresarial, el liderazgo, los resultados financieros y la gestión estratégica.

Durante la gala, que se realizó en el Salón Gran Ópalo del Embassy Suites, se premiaron los avances en distintos indicadores claves de tecnología, negocio, finanzas, gestión del talento, operaciones, servicio, liderazgo, entre otras.

Los galardonados pertenecen a las empresas Alambres y Cables, Autos Corripio, Cereales en Generales, Grupo CORVI, Distribuidora Corripio, Editora Corripio, Envases Tropicales, Lanco, Manuel Corripio, Pisos & Techados Torginol, Ramón Corripio, Coco López y La Famosa.

Los Premios Coral forman parte del Programa de Transformación Organizacional del Grupo Corripio, iniciativa que promueve una cultura de innovación, eficiencia y excelencia en la gestión.

Álvaro Corripio Martínez y Miguel José Barceló Corripio.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gloria Matías, Juan Antonio de la Mota y Glenys Luna.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Daniel Castillo y Osvaldo Rosario.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ubaldo Durán, Isis Abreu, Cándida Mejía.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Natalia Ureña, Isabela Barceló, Yernancy Ramírez y Jorge Alberto Brache.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rafaela Martínez de Corripio y Manuel Corripio.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Erick de Castro, Carolina Corripio, Jesús Geraldino y Manuel Alfredo CoripioCORTESíA DE LOS ANFITRIONES