Tercera edición
Grupo Corripio celebra Premiaciones Coral
- La distinción es un reconocimiento a la excelencia empresarial y el liderazgo ejecutivo.
Grupo Corripio celebró la tercera edición de Premiaciones Coral, una iniciativa creada para reconocer el desempeño de los ejecutivos y el rendimiento de las empresas que conforman el grupo, destacando logros en áreas clave como la transformación empresarial, el liderazgo, los resultados financieros y la gestión estratégica.
Durante la gala, que se realizó en el Salón Gran Ópalo del Embassy Suites, se premiaron los avances en distintos indicadores claves de tecnología, negocio, finanzas, gestión del talento, operaciones, servicio, liderazgo, entre otras.
Los galardonados pertenecen a las empresas Alambres y Cables, Autos Corripio, Cereales en Generales, Grupo CORVI, Distribuidora Corripio, Editora Corripio, Envases Tropicales, Lanco, Manuel Corripio, Pisos & Techados Torginol, Ramón Corripio, Coco López y La Famosa.
Los Premios Coral forman parte del Programa de Transformación Organizacional del Grupo Corripio, iniciativa que promueve una cultura de innovación, eficiencia y excelencia en la gestión.