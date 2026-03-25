Celebra su segundo torneo “Cibao Padel Open”

La Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao realizó por segundo año consecutivo, su torneo “Zonas Francas del Cibao Padel Open”, el cual se realizó en las instalaciones del STI Racket Club de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Marco Cabral presidente de la entidad, encabezó el acto acompañado de los demás miembros de la junta directiva y ejecutivos del Banco Lafise, Banco BHD, los cuales fueron los principales patrocinadores del evento.

Durante la actividad, Cabral expresó: “El año pasado realizamos nuestro primer torneo, en conmemoración de nuestro 45 aniversario y con el propósito de conectar y dar a conocer a las nuevas generaciones la historia y valores de nuestra institución".

Hoy, en esta segunda edición, no solo celebramos un torneo, sino que reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer nuestra comunidad empresarial, concluyó.

Participantes del torneo Cibao Padel Open” .Cortesia de los anfitriones.

Los ganadores de las categorías masculina fueron: en la categoría B, Enmanuel y Pedro Munoz; en la categoría C+, Jean Colon y Eduardo Lara; en la C-, José Torres, Gabriel Matias; en la categoría D+, Diego Rodríguez y Ramon Infante y en el D-, Rubi Santana (padre) y Francisco Everszt.

Mientras que en las categorías femeninas los primeros lugares lo obtuvieron Ashley Jiménez y Carolina Pérez en la categoría C y Angie Bothfeld y Katherine Cruz en la categoría D.