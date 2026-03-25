Un consejo asesor para niñas y adolescentes

El Ministerio de la Mujer y Plan International República Dominicana dieron inici al consejo Asesor de Niñas y Adolescentes, un espacio de participación que busca integrar sus opiniones en la formulación de políticas públicas sobre igualdad de género y prevención de la violencia.

Gloria Reyes ministra de la Mujer afirmó que la creación de este espacio responde a la necesidad de fortalecer la inclusión en las políticas públicas. “No se puede diseñar políticas efectivas para niñas y adolescentes sin escucharlas directamente. Este consejo marca un punto de inflexión, porque reconoce su voz como insumo legítimo para la toma de decisiones”, expresó.

La iniciativa se presenta como un mecanismo permanente de diálogo para incorporar las experiencias y propuestas de niñas y adolescentes en temas como las uniones tempranas, el embarazo en adolescentes y la violencia basada en género.

El Consejo será coordinado a través del Centro de Promoción a la Salud Integral Adolescente y funcionará mediante encuentros presenciales y consultas virtuales cuyos resultados serán utilizados como insumos en la toma de decisiones del Ministerio de la Mujer y otras instituciones públicas.