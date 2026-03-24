Grand Sirenis Punta Cana renueva certificación

Ejecutivos de Grand Sirenis Punta Cana anunciaron la renovación de la certificación internacional Green Key, uno de los principales distintivos a nivel mundial en sostenibilidad turística.

La certificación internacional respalda un modelo de gestión enfocado en el cumplimiento, la sostenibilidad y la adopción de estándares globales, en un contexto donde la confianza y la estabilidad son esenciales para el desarrollo del turismo

Este logro reafirma su compromiso con la implementación de prácticas responsables y la mejora continua de sus operaciones.

La distinción fue otorgada tras un riguroso proceso de evaluación que incluyó auditorías técnicas enfocadas en el uso eficiente de los recursos, la adecuada gestión de residuos y la ejecución de programas de educación ambiental dirigidos tanto a colaboradores como a huéspedes.

Green Key avala la aplicación de estándares internacionales en áreas clave como el uso responsable del agua y la energía, la optimización en el manejo de desechos, la integración de políticas ambientales en la operación diaria, así como iniciativas de sensibilización y formación ambiental.

“La renovación de Green Key no responde a un logro aislado, sino a una cultura operativa basada en la consistencia, el cumplimiento y la alineación con estándares internacionales. En Grand Sirenis asumimos la sostenibilidad como un eje estratégico de nuestra gestión, especialmente en destinos como República Dominicana, donde la estabilidad, la confianza y la preservación del entorno son fundamentales para el desarrollo sostenible del sector”, afirmó Carlos Batani, director de Operaciones del complejo.

Grand Sirenis Punta Cana continúa desarrollando iniciativas orientadas a reducir su huella ambiental, fortalecer el vínculo con las comunidades locales y promover prácticas responsables en toda su operación, aportando así al desarrollo sostenible del turismo en el país.