Evergo y Total Energies estrenan estación de carga rápida

En un momento en que la flota de vehículos eléctricos en la región crece a aceleradamente, ejecutivos de Evergo y TotalEnergies inauguraron a Evergo Connect Santo Domingo, una estación de carga ultrarrápida que redefine lo que significa recargar un vehículo eléctrico, sin esperas largas e integrada a la rutina.

La estación TotalEnergies Tiradentes cuenta con una oferta de restaurantes, cafeterías y servicios como car wash, convirtiendo la parada de carga en una experiencia útil en lugar de una espera, Este modelo de carga integrada al estilo de vida urbano es la dirección estratégica que Evergo está replicando en toda su red en América Latina y el Caribe.

“La electrificación del transporte es uno de los pilares de la transición energética que vive el mundo. Para que esta transformación ocurra, la movilidad eléctrica necesita infraestructura capaz de acompañar su crecimiento y responder a las expectativas de quienes ya eligieron moverse diferente”, afirmó Oscar San Martín, gerente país de InterEnergy, empresa matriz de Evergo.