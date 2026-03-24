Una plataforma para el uso de la IA en el sector agricola

Con el objetivo de acercar la tecnología al productor dominicano y facilitar el acceso al conocimiento, la empresa Abonos Dominicanos (Abodom) presentó AboSmart, la primera inteligencia artificial de consultas agrícolas desarrollada en la República Dominicana.

José Peralta Abreu, gerente general de la compañía destacó que el sector agropecuario atraviesa una transformación hacia modelos cada vez más basados en datos, precisión y toma de decisiones informadas.

“La innovación ya no es opcional, es una condición necesaria para producir mejor, optimizar recursos y garantizar sostenibilidad”, afirmó. La plataforma permite realizar consultas sobre prácticas agrícolas y ofrece orientación adaptada a la realidad del campo dominicano.

La solución está diseñada tanto para productores y técnicos como para personas con huertos domésticos o interés en la producción, ampliando el acceso a información agrícola confiable.

Emil Nuñez, Letticia Cardenas, Jefry Polanco Medina, Natalie Morales y Moises Diaz .Cortesia de los anfitriones.