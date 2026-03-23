Puerto Plata realiza IV edición de Foro empresarial

Durante dos días la provincia de Puerto Plata fue la sede de la cuarta edición del “Foro Empresarial Puerto Plata”, un encuentro que reunió a más de 50 empresas y actores del sector para mostrar al país la diversidad de esta región y sus nueve municipios.

La actividad celebrada en el Centro de Convenciones del hotel Blue Jacktar, en Playa Dorada fue encabezado por Mileyka Brugal, fundadora del foro y presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, quien destacó la importancia del proyecto.

El foro inició con la presentación artística de Samuel Peña, quien con una avoz magistral interpretó la canción oficial del evento en un espectáculo que resaltó la identidad cultural puertoplateña.

Luego Mileyka Brugal destacó la riqueza y diversidad de la provincia, señalando que cada municipio aporta elementos clave al desarrollo económico, desde la producción agrícola hasta el turismo y la industria.

La agenda incluyó la particiapación de reconocidos conferencistas, entre ellos Iván Gatón, Juan Ariel Jiménez, Félix Rosa, Thomas Agrait y Marco Cabral, quienes abordaron temas relacionados con economía, neurociencia y desarrollo productivo.

El tema central de la actividad fue “Encadenamiento productivo: conectando sectores, generando oportunidades”, puso énfasis en la importancia de integrar las distintas áreas productivas para fortalecer la competitividad y resiliencia de la economía local.

Caonabo Almonte, Heury Guzmán Brugal, Manuel Durán y Camilo Hurtado.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Como parte de la agenda, se realizó el panel “Puerto Plata, ciudad crucerista”, presentado como un modelo exitoso de articulación económica, así como la ponencia sobre desarrollo inmobiliario a cargo de Ángel del Rosario.

Enilda Vargas, Wilma Tejada, Liza Candelario, Teresa Crisóstomo y Jennifer Kirkman.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Kelvin González, Antonio Almonte y Juan Antonio Morales.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Manuel Carbajo, Carla Finke y Joel Fares.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Marcos Santana, Alejandra Santana, Diómedes Reyes y Paúl Brugal.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES