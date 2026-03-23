Motor Crédito reconoce a concesionarios y dealers

Ejecutivos de Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito, celebraron su encuentro anual de reconocimiento a concesionarios y dealers que sobresalieron durante el 2025.

Representantes del sector automotriz y socios comerciales se dieron cita a la actividad, donde se destacó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de aliados estratégicos que han contribuido al crecimiento de la cartera de préstamos para vehículos y al dinamismo del mercado.

El encuentro fue encabezada por la presidenta ejecutiva, Benahuare Pichardo, quien agradeció el respaldo continuo de los presentes y resaltó el rol clave de esta red de aliados en el desarrollo del sector.

“Reconocemos la dedicación de nuestros socios estratégicos, cuyo aporte ha sido fundamental para consolidar a Motor Crédito como referente en financiamiento automotriz. Reiteramos nuestro compromiso de seguir brindando herramientas, formación y soluciones innovadoras que fortalezcan sus operaciones y respondan a las necesidades de sus clientes”, expresó.

El director de Negocios, Máximo Ruíz, subrayó que los resultados alcanzados en 2025 reflejan el impacto positivo del trabajo conjunto con concesionarios y dealers, así como la confianza sostenida que respalda la estrategia comercial de la entidad.

"Estos logros responden a una visión compartida orientada a fortalecer la inclusión financiera, mediante soluciones ágiles, eficientes y adaptadas a las necesidades del mercado"m dijo.

Distinción

Durante la ceremonia fueron reconocidas diversas empresas del sector por su desempeño y aportes, entre ellas Vega Móvil, Comercial Karros, Blady & Asociados, Viamar, Yaham Auto, Grupo Autobrands y Promora Auto & Investment Group.

Al finalizar la ceremoniaa los ejecutivos reiteraron su gratitud a todos los reconocidos, señalando que estos resultados son fruto de una relación basada en la confianza, la transparencia y el compromiso con el crecimiento sostenible.