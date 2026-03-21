Imagen, influencia y poder en los escenarios contemporáneos

Durante años el protocolo fue visto como un conjunto de reglas formales reservadas para ceremonias diplomáticas o eventos de la alta sociedad. Muchos lo consideraban una tradición elegante pero prescindible en un mundo dominado por la velocidad, la informalidad y la cultura de las redes sociales. Sin embargo, el siglo XXI está demostrando algo diferente.

En una era donde una imagen puede recorrer el mundo en segundos y donde cada gesto público puede convertirse en un mensaje global, el protocolo ha dejado de ser un simple detalle ceremonial. Hoy es una herramienta estratégica de comunicación, reputación y liderazgo. La elegancia, en su sentido más profundo, nunca ha sido superficial. Es cultura, es respeto y es inteligencia social.

En los últimos años, además, ha surgido un concepto que está marcando una tendencia global: el quiet luxury, una forma de elegancia basada en la discreción, la sobriedad y la educación por encima de la ostentación. Esta filosofía propone algo simple pero poderoso: la verdadera distinción no necesita hacer ruido.

Un ejemplo reciente lo vimos en la alfombra roja de los Academy Awards. Mientras muchas celebridades apostaban por el impacto visual y la espectacularidad, la actriz Nicole Kidman ofreció una lección silenciosa de presencia. Su entrada fue impecable, sobria y perfectamente medida, representando ese estilo de elegancia que se impone sin competir, sin exagerar y sin necesidad de desplazar a nadie.

Incluso en un momento donde coincidió en la alfombra con Lauren Sánchez, esposa del empresario Jeff Bezos, quedó claro que el verdadero poder de imagen no está en el protagonismo forzado, sino en el dominio del momento, del espacio y del lenguaje corporal. Eso también es protocolo. Porque el protocolo no se limita a reglas escritas; es una forma de entender el contexto y actuar con inteligencia social.

El contraste con esta filosofía también se observa con frecuencia en ciertos fenómenos virales de nuestra región. En México, por ejemplo, recientemente se volvió tendencia en redes sociales una celebración de quince años que incluyó artistas invitados, una puesta en escena monumental y la aparición de una exclusiva cartera Birkin en manos de una adolescente.

Más allá del lujo del objeto, el debate que surgió fue interesante: ¿cuándo el lujo deja de ser elegancia y se convierte en espectáculo? La etiqueta social siempre ha entendido que el lujo, cuando no guarda proporción con la edad, el contexto o la etapa de vida, puede generar una percepción de exceso o de disonancia. No se trata de tener o no tener recursos. Se trata de saber cuándo, cómo y dónde utilizar lo que se tiene.

Ese mismo mensaje aparece, curiosamente, en una de las películas más citadas cuando se habla de reputación y poder: American Gangster. En una escena memorable, el personaje interpretado por Denzel Washington es advertido por usar un abrigo demasiado ostentoso durante una pelea de boxeo. El comentario es claro: en ciertos entornos, la exhibición excesiva no es una señal de poder, sino una forma de exposición innecesaria. La lección es simple: quien tiene verdadero poder no necesita anunciarlo.

En América Latina, este tema adquiere una dimensión particular. Nuestras sociedades han crecido económicamente, han ampliado su presencia internacional y han desarrollado nuevos espacios de influencia en los ámbitos empresarial, cultural y deportivo. Pero ese crecimiento también plantea un desafío cultural.

El dinero puede crear riqueza, pero el comportamiento construye prestigio. Por eso, en muchos países del continente, el concepto de “jet set” adopta formas distintas. En República Dominicana, por ejemplo, buena parte de esa visibilidad social está vinculada a figuras del béisbol profesional, cuyos talentos han proyectado el nombre del país en los escenarios más importantes del deporte mundial.

En Estados Unidos ocurre algo similar con estrellas del hip-hop, jugadores de la NBA o actores afroamericanos que han alcanzado enorme influencia cultural. En esos casos, la exhibición de marcas o estilos llamativos forma parte de una narrativa pública asociada a la industria del entretenimiento y al impacto que generan en las masas. Y eso no tiene nada de negativo.

Cada esfera social tiene sus códigos. Lo que realmente genera disonancia es cuando la imagen pública que alguien proyecta en redes sociales no coincide con su comportamiento en la vida cotidiana. Cuando la reputación digital habla de sofisticación, pero la conducta real revela falta de respeto, desorden o ausencia de valores, se produce lo que podríamos llamar una “disonancia narrativa”. Esa contradicción termina generando ruido. Porque la elegancia verdadera no se construye con objetos ni con apariencias. Se construye desde la esencia personal.

Muchas veces, esa esencia nace en la educación del hogar. En las enseñanzas que padres y madres transmiten sobre moderación, respeto, autocontrol y consideración hacia los demás. Esos principios siguen siendo la base del buen comportamiento social. El protocolo, en última instancia, no trata de elitismo. Trata de armonía.

Es la herramienta que permite que personas de distintas posiciones sociales, culturas o profesiones puedan interactuar con respeto y claridad. En una época marcada por la exposición constante, la cultura del espectáculo y la presión por impresionar, el regreso de la elegancia discreta puede convertirse en una de las señales más saludables de madurez social. Porque al final, la verdadera distinción nunca necesita hacer ruido. Se reconoce en silencio. Y ese silencio —cuando está respaldado por educación, valores y coherencia personal— sigue siendo una de las formas más poderosas de liderazgo cultural.

Este proceso culminó en 1815 con el Congreso de Viena, tras la caída de Napoleón Bonaparte. Representantes de múltiples naciones se reunieron para redefinir el orden europeo. No solo se discutieron fronteras: se establecieron normas diplomáticas, precedencias, tratamientos oficiales y protocolos de representación. Allí nació la diplomacia moderna y el protocolo como su columna vertebral.

Desde entonces, el protocolo ha evolucionado. Ha incorporado el mundo corporativo, la hospitalidad, el lujo, la netiqueta digital y la gestión de imagen institucional global. Sin embargo, su esencia permanece intacta: ordenar la relación entre personas, instituciones y poder.

Hoy, en el siglo XXI, honrar la historia del protocolo es proyectarlo estratégicamente hacia el futuro. En la República Dominicana y el Caribe, esta disciplina adquiere valor geopolítico como herramienta de posicionamiento, confianza internacional y marca país. Protocolo es competitividad, reputación y lectura inteligente del tablero global. Un Estado que domina su protocolo comunica estabilidad, seriedad y visión. Porque el protocolo no adorna el poder: lo estructura, lo proyecta y lo legitima.