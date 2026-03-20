Ministerio de Energía y Minas realiza encuentro con organización internacional

El Ministerio de Energía y Minas, encabezada por su director Joel Santos, ofreció un almuerzo en honor a miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (Olacde) y a autoridades del sector eléctrico nacional.

El encuentro se realizó en el salón verde del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), donde asistieron figuras del ámbito energético, en el contexto de la visita al país de Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olacde.

La actividad fue organizada como un gesto de hospitalidad y reconocimiento, tras el anuncio oficial de que República Dominicana será sede de la XI Semana de la Energía, el principal encuentro del sector energético de América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro los asistentes compartieron en un ambiente distendido, intercambiando impresiones sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en materia energética, así como los detalles organizativos del importante evento que se celebrará en el mes de octubre.

La XI Semana de la Energía reunirá a representantes de 27 países y contará con más de 200 panelistas y cerca de 3,000 participantes, incluyendo delegados de gobiernos, sector privado, organismos multilaterales y la sociedad civil.