Marcos Brador apertura exposición “Inspiración de fe”

Marcos Brador anuncio la apertura de la exposición “Inspiración de fe”, en un encuentro realizado en la sala de exposiciones Arq. César Iván Feris Iglesias, de APEC Cultural, en la avenida Máximo Gómez.

La exposición del autor se define como una jornada de contemplación y encuentro religioso para los amantes de las artes y devotos de la Virgen; que consiste en una serie de cuadros elaborados mediante técnicas de orfebrería, donde el oro, la plata y las piedras preciosas se integran en composiciones artísticas.

Marcos Brador, expresó que la motivación de la muestra nace de una experiencia profundamente personal: su hijo, siendo un recién nacido, atravesó una enfermedad delicada, y en medio de ese momento difícil la fe tuvo un papel fundamental para su familia. La recuperación del niño fue vivida como un milagro atribuido a la Virgen, y a partir de entonces surgió el deseo de expresar gratitud a través del arte, transformando los metales y las piedras, en obras que reflejan fe, esperanza y agradecimiento.