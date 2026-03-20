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Cámara de Comercio Domínico-Brasileña organiza encuentro

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  • “Es nuestro deseo que el inversionista brasileño encuentre en República Dominicana un hogar seguro”, puntualizó Leonel Castellanos, presidente de la entidad.

María Esther Fernández, Leonel Castellanos, Robert Takata, Luiz Marfil y Rodrigo Vargas

María Esther Fernández, Leonel Castellanos, Robert Takata, Luiz Marfil y Rodrigo VargasVíctor Ramírez/ LD

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Maritza MorilloSANTO DOMINGO

El presidente de la Cámara de Comercio Domínico Brasileña, Leonel Castellanos organizó un encuentro empresarial con miras a fomentar un espacio de diálogo y oportunidades de negocios entre sus miembros.

Durante la actividad, realizada en el salón de eventos de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), el titular de entidad dijo que su misión es trabajar en conjunto con las autoridades diplomáticas de ambos países para influir en acciones que beneficien el comercio, la inversión y el entendimiento entre empresarios.

El embajador de Brasil, Robert Takata, valoró las buenas relaciones y los vínculos comerciales de ambas naciones.

Jessica Calcagno y Fior Mateo.

Jessica Calcagno y Fior Mateo.Víctor Ramírez/ LD

Kenia Chez y Gionguey Sang.

Kenia Chez y Gionguey Sang.Víctor Ramírez/ LD

Joselin Rodríguez y Claudia Zaccari.

Joselin Rodríguez y Claudia Zaccari.Víctor Ramírez/ LD

Jesús Moreno e Iván García.

Jesús Moreno e Iván García.Víctor Ramírez/ LD

Marcos Valiente y Radhamés García.

Marcos Valiente y Radhamés García.Víctor Ramírez/ LD

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