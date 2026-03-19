Un foro sobre género y cambio climático

Con el objetivo de visibilizar cómo la crisis climática profundiza las desigualdades sociales, representantes del Movimiento de Concientización y Reciclaje (Mocore) celebraron el primer Foro Comunitario Multi-actor: “Medio Ambiente y Género”, un espacio de reflexión, análisis y propuestas orientadas a la justicia climática.

Durante la apertura de la actividad que formó parte de la agenda por el Día Internacional de la Mujer, Juan Carlos Rodríguez, director y fundador de la entidad organizadora, subrayó los desafíos ambientales que enfrenta Villa Altagracia, especialmente en materia de deforestación y manejo de residuos sólidos.

Explicó que estas problemáticas impactan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables, en particular a mujeres y niñas, debido a las desigualdades estructurales.

“Las mujeres desempeñan un rol clave como gestoras del agua y líderes comunitarias. Sin embargo, aún enfrentan barreras que limitan su participación en la toma de decisiones. Este foro busca reconocer su aporte y promover su inclusión activa”, expresó Rodríguez.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue el panel “Gobernanza Ambiental y de Género”, donde expertas de distintas áreas abordaron la necesidad de impulsar políticas públicas más inclusivas.

Isabella del Villar Peña, especialista en políticas públicas del Ministerio de Medio Ambiente, enfatizó la importancia de generar datos con enfoque de género para diseñar respuestas más efectivas frente a los efectos del cambio climático.

Hircania Veracruz Sánchez Féliz, directora de la Escuela Laboral Nuestra Señora de la Altagracia, destacó el rol de la educación en la transformación social. Señaló que fomentar valores ambientales desde el hogar es clave para generar cambios sostenibles a largo plazo.

La jornada incluyó además la conferencia magistral “Género y Cambio Climático”, impartida por Génesis María Martínez de los Santos, así como la presentación de avances de las tertulias comunitarias a cargo de Lisbeth Chacón, subsecretaria de la entidad.

La organización también reconoció el respaldo de aliados estratégicos, especialmente de Proactividad para la Cooperación y el Desarrollo Social (Proactividad), destacando su rol como socio clave en el fortalecimiento institucional de Mocore.

Al cierre, Rodríguez enfatizó que este foro marca el inicio de un proceso continuo orientado a fortalecer la participación comunitaria y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “