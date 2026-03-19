Banco Lafise inaugura sucursal en Punta Cana

En un encuentro que reunió a clientes, aliados estratégicos y representantes del sector empresarial, Banco Lafise, inauguró su nueva sucursal en Punta Cana, como parte de su compromiso con el crecimiento y desarrollo económico de la región Este del país.

Brian Paniagua, gerente general de la entidad, resaltó la importancia estratégica de Punta Cana como uno de los polos turísticos y económicos más dinámicos del Caribe. “Esta apertura reafirma nuestra apuesta por el crecimiento de la región Este y por seguir ofreciendo soluciones financieras que impulsen el desarrollo de nuestros clientes y sus negocios”, expresó.

La nueva sucursal está ubicada en la Plaza Cubik, donde también se mantiene disponible el servicio de cajero automático en el lobby, ampliando así la oferta de servicios financieros en una zona de alto desarrollo turístico, económico e internacional.

La actividad incluyó una bendición especial a cargo del reverendo padre Joaquín Aquino, seguido del tradicional corte de cinta encabezado por los ejecutivos de la entidad y el gerente de la nueva sucursal, marcando oficialmente el inicio de operaciones.

Laura Pimentel, Juan Vicente y Carla Leal.Cortesia de los anfitriones.