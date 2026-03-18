Unapec aumenta su portafolio de oferta educariva

La Universidad APEC (Unapec) realizó el lanzamiento de la Maestría en Arquitectura de Soluciones de Ciberseguridad, un programa de posgrado orientado a la formación de profesionales capaces de diseñar y fortalecer entornos tecnológicos seguros.

El nuevo programa académico surge en un contexto en el que las amenazas digitales han aumentado de manera significativa en todo el mundo y también en la República Dominicana. De acuerdo con estudios recientes sobre fraude digital, cerca del 8.6 % de las transacciones digitales registradas en el país presentan señales de intento de fraude, mientras que aproximadamente uno de cada ocho dominicanos ha reportado haber sido víctima de fraude digital en algún momento reciente.

Erik Pérez Vega, rector de la Universidad de la academia, expresó que para esta casa de estudios constituye un verdadero honor presentar el lanzamiento de la Maestría en Arquitectura de Soluciones de Ciberseguridad, un programa académico que surge como respuesta a una realidad cada vez más evidente: la seguridad digital se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo de las organizaciones y de la sociedad.

El rector destacó que la transformación digital ha ampliado significativamente las oportunidades para el crecimiento económico, la innovación y la conectividad; sin embargo, también ha incrementado los riesgos asociados a la protección de la información y de los sistemas tecnológicos que hoy sostienen gran parte de las actividades productivas y sociales.

Huascar Tejeda, Rilke Petrosky, Zoe Rodríguez, Rafael Vargar, Claudio Peguero.Cortesia de los anfitriones.