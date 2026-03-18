Una tarde dedicada al liderazgo femenino

Las plataformas ‘Mujeres Marketeras Latam’ y ‘An Inspiring Mom’, de Nelsy Pérez y Bianna Peña, organizaron el encuentro “I Am Every Woman: Qué brille tu luz interior”.

El auditorio del Centro Cultural Indotel se convirtió en un escenario de estrategias y éxito empresarial que se inició con la historia de Sulín Lantigua, vicepresidente de Grabo Estilo.

El programa incluyó la ponencia de Enrique Canela, y los paneles: “La fuerza de la palabra en la era digital”, y “Voces que vibran y lideran el presente”.

Además, se reconoció el impacto social del proyecto Alcalá Lab, de la diseñadora de moda Tania Alcalá. Y un cierre magistral con la estratega de marca Gisel Castillo.

Anelí Paredes, Zahory Fiallo, María Luis, Zoila Puello, Nelsy Pérez, Bianna Peña, Morelia Guerrero y Viancamely Alcántara.Cortesia de los anfitriones.

Gisel Castillo.Cortesia de los anfitriones.