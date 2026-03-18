Porsche presenta la serie Cayenne “Black Edition”

Representantes de Porsche Center Santo Domingo anunciaron la llegada al mercado dominicano de la nueva Cayenne “Black Edition”, una edición especial que se distingue por un paquete de equipamiento superior y un diseño basado en acabados negros de alta calidad.

Según un comunicado de prensa el vehículo en su interior, la edición sustituye los acabados convencionales por un paquete de aluminio negro cepillado, reforzando la línea deportiva que caracteriza a esta serie.

“En cuanto a las especificaciones y tecnología de serie a diferencia de las versiones estándar, la "Black Edition" integra de fábrica elementos de tecnología avanzada y confort, entre los que se destacan los faros Matrix LED HD tintados, proyectores LED en las puertas y neumáticos de 21 pulgadas con el escudo de la marca a color.

Asimismo, cuenta con asistente de cambio de carril y asientos Comfort de 14 posiciones con función de memoria y el anagrama de Porsche en los reposacabezas”, destacó Natalia Soto, gerente de mercadeo de Porsche Center Santo Domingo.