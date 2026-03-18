Un nuevo espacio para el bienestar en la provincia Duarte

Con la presencia de representantes del área deportiva y miembros de la comunidad, fue inaugurado el SFM Sports & Padel Club, un moderno espacio dedicado al deporte, el bienestar y la convivencia social en la provincia Duarte.

El proyecto fue concebido por Judith Pantaleón, CEO del mismo, Karen Figueroa, directora de operaciones y Biurny Reyes, directora de mercadeo y relaciones públicas, tres mujeres visionarias que apuestan al crecimiento deportivo y social de la región.

La apertura que representa un impulso para la provincia Duarte, fortalece su oferta deportiva, recreativa y social, además de posicionar a San Francisco de Macorís como un punto de referencia para el desarrollo del pádel y las actividades de bienestar, expresó Pantaleón, quien se mostro emocionada al ver materializado un sueño que nació desde el amor por el deporte y la comunidad.

"Este proyecto fue hecho con amor y por amor. San Francisco es una ciudad de gente trabajadora, visionaria y apasionada. Hoy queremos contribuir creando un espacio donde la gente pueda encontrarse, compartir y crecer a través del deporte y el bienestar¨, señaló.

Mientras que, Figueroa destacó el valor espiritual y humano que representa el proyecto, un lugar que según sus palabras es la prueba viva de que cuando ponemos nuestros sueños y deseos en las manos de Dios, Él abre caminos que nunca imaginamos¨, expresó, la directora de operaciones.

Luis Arturo, Darwin Gómez y Francisco Pichardo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Reyes responsable de las relaciones públicas, invitó a la comunidad a hacer suyo este nuevo espacio deportivo, además de invitar a los residentes en San Francisco de Macorís y la provincia Duarte a continuar trabajando para consolidarlo como un punto de referencia para toda la región nordeste en materia de desarrollo, deporte y espacios de convivencia saludable.