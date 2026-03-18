Un libro sobre Santidad financiera

Con el propósito de ayudar a las personas a sanar su relación con el dinero, romper patrones de escasez y comprender que las finanzas también poseen una dimensión espiritual, fue puesto en circulación el libro “Santidad Financiera”, escrito por la psicóloga Matilde Féliz Aquino.

La presentación fue realizada en el teatro Lope de Vega, donde asistieron diversas personalidades en busca de herramientas que les permitan transformar la manera en que administran sus recursos y alinearlos con el propósito con el que, según la autora, han sido recibidos.

La organización del evento estuvo a cargo de la iglesia cristiana Puerta de Esperanza, y contó con la asistencia de profesionales del área educativa, economistas y miembros de la congregación, quienes acompañaron a Feliz Aquino en esta nueva etapa de su vida.

El libro reúne vivencias personales, reflexiones sobre experiencias de escasez y abundancia, así como historias bíblicas que evidencian la relación entre la santidad y el manejo de los recursos. A través de estos elementos, la autora presenta principios basados en enseñanzas bíblicas y reflexiona sobre el impacto espiritual que puede tener la manera en que las personas administran sus finanzas.

Durante su intervención, Feliz Aquino, quien también se desempeña como terapeuta familiar, compartió con los presentes su testimonio personal, relatando cómo pasó de vivir en prosperidad a enfrentar una etapa de escasez, experiencia que la motivó a escribir el libro y ofrecer herramientas que puedan ayudar a otros a mejorar su vida financiera.

Nairobi Viloria y Yanna Soto,CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

“El libro surge a partir de mi trabajo académico y ministerial. Desde el área de la salud mental trabajamos con familias, y es impresionante ver cómo el desequilibrio en las finanzas afecta también las emociones, las relaciones y la estabilidad familiar”, expresó.

Asimismo, señaló que en la Biblia existen numerosas referencias relacionadas con el manejo de los recursos. “Hay más de 200 citas bíblicas que hablan de finanzas. Incluso, hay más referencias sobre el dinero que sobre la salvación”, afirmó, al tiempo que cuestionó la creencia de que la falta de recursos es sinónimo de mayor espiritualidad.

Feliz Aquino también reflexionó sobre la forma en que algunas comunidades religiosas interpretan la pobreza como señal de humildad, recordando que la espiritualidad no está necesariamente ligada a la carencia material.

El acto concluyó con una invitación de la autora a cambiar la forma de ver el dinero y las riquezas, señalando que estos no deben gobernar a las personas, sino que deben ser administrados con sabiduría y propósito.