Iván Rondón presenta su nueva obra literaria

El exsenador Iván Rondón Sánchez puso en circulación su nueva obra literaria “RS100: maravillosa historia de una familia hatomayorense”, libro que narra la trayectoria de la familia Rondón-Sánchez y su legado social, profesional e institucional a lo largo de más de cien años en la provincia de Hato Mayor.

La presentación del libro se realizó en el Centro UASD Hato Mayor, donde autoridades, representantes del sector educativo, familiares de la familia Rondón-Sánchez y miembros de la comunidad participaron del encuentro.

El autor de la obra literaria, agradeció la presencia de las autoridades y del público, y recordó las circunstancias históricas y sociales en las que crecieron los hermanos Rondón-Sánchez. destacó que, pese a las limitaciones de la época, lograron formarse como profesionales comprometidos con el país y con sólidos valores éticos.

Asimismo, exhortó a las nuevas generaciones a fortalecer el patriotismo, la honestidad y el servicio a la comunidad.

“Lo que me inspiró a escribir este libro fue el amor fraternal y el deber de preservar la memoria familiar, como legado eterno para mis progenitores y hermanos”, indicó el escritor.