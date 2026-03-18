Una conversación sobre comunicación, liderazgo, ética, desinformación y compromiso con la verdad

Encuentros Interactivos, junto a la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), realizó el primer encuentro de Conexión Interactiva, una iniciativa orientada a promover el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias entre profesionales de la comunicación y las nuevas generaciones de estudiantes del área.

En el Auditorio Padre Ramón Alonso Beato, de la Biblioteca Octavio Cardenal Beras Rojas, bajo el tema “Comunicación en tiempos de desinformación: liderazgo, ética y compromiso con la verdad”, se desarrolló una conversación que analizó los retos actuales del ejercicio comunicacional en un entorno marcado por la inmediatez informativa y la proliferación de noticias falsas.

La actividad contó con la participación de Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz, fundadores de World Voices y conductores del espacio radial Camino al Sol. También participó Ailyn Hilario, gerente de Contenido y Medios de Newlink Dominicana, quien abordó el tema “Fake news y su impacto en la reputación”.

Vanessa Durán y Mirna Pimentel.Cortesia de los anfitriones.