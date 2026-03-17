Mawdy celebra 30 años con la reapertura de sus oficinas

Representantes de Mawdy República Dominicana, la unidad de asistencia del Grupo Mapfre, organizaron un coctel para compartir con sus allegados la apertura de sus remodeladas oficinas, un hito que marca tres décadas de trayectoria en el país y reafirma su evolución como una compañía más digital e innovadora en servicios de asistencia y protección.

El encuentro se desarrolló en un ambiente diseñado para fortalecer relaciones y compartir, de manera auténtica, la historia, visión y capacidades actuales de la organización.

La ocasión también sirvió para celebrar los 20 años de Viajes y Eventos by Mawdy, la unidad especializada en programas de fidelización, organización de eventos y convenciones. Esta división se ha posicionado entre las diez principales agencias de viajes del país, destacándose por su excelencia operativa y el alto nivel de recomendación entre sus clientes.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rocío Pérez, CEO de Mawdy en el país, quien agradeció la presencia de los invitados y resaltó la importancia de las relaciones construidas a lo largo de los años.

“Esta noche abrimos las puertas de nuestra casa para compartir con partners que, con el tiempo, se han convertido en mucho más que aliados: en verdaderos amigos. Más que presentar cifras o resultados, quisimos crear un espacio para conversar, conectar y reencontrarnos”, expresó.

Rafael Pedelaborde, CEO Regional para Latinoamérica, subrayó la capacidad del grupo para desarrollar modelos de distribución digital junto a aliados de diversos sectores, creando soluciones que aportan valor diferencial a sus propuestas.

En sus palabras de cierre, Pérez Feliz reafirmó uno de los pilares estratégicos de la organización: “enamorar a nuestros clientes”. “Enamorar implica generar confianza, construir planes a futuro y mantener una conexión genuina. Esa es la aspiración que tenemos con cada uno de ustedes y con cada cliente al que servimos”, afirmó