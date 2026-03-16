ProDominicana celebra Vanguardia Exportadora

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana celebró la segunda edición de “Vanguardia Exportadora”, un reconocimiento que destaca a las empresas que han logrado posicionar con éxito sus productos y servicios en los mercados internacionales durante el año 2025.

La actividad contó con la presencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, quien indicó que la oferta exportable dominicana continúa ampliándose y diversificándose.

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, destacó el papel fundamental del sector exportador en el crecimiento económico del país y su posicionamiento como un socio confiable en el comercio internacional.

“Las empresas reconocidas hoy representan lo mejor del talento, la innovación y la calidad dominicana. Su capacidad para competir en mercados internacionales demuestra que el país continúa consolidándose como una plataforma exportadora sólida y diversificada”, expresó la funcionaria.

Karel Castillo, presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), expresó que continuarán con la tradición de reconocer a quienes, con innovación y perseverancia, siguen ampliando la presencia de la República Dominicana en el comercio global.

"Desde aquí reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para fortalecer el sector exportador y apoyar a más empresas dominicanas en su camino hacia la internacionalización”, concluyó.