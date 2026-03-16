Pinturas Popular celebra el arte urbano en Galería 360

En Galería 360 Pinturas Popular dejó abierta al público la exposición fotográfica de su calendario ‘Murales Urbanos 2026’, el cual promueve desarrollo cultural y el embellecimiento urbano de diferentes sectores de Santo Domingo.

Stephany Polanco, gerente de Mercadeo de la marca, explicó que la muestra estará disponible durante todo el mes de marzo. La iniciativa destaca el respaldo sostenido de Pinturas Popular al arte urbano como expresión legítima de identidad, memoria y transformación social.

El proyecto reúne obras de Duek, Ariel Santil y el movimiento muralista dominicano, Poteleche, Lidisset Reyes, Angurria, Gabz, Difuzo Azteca, Gabriel “Shak” Doñe, Sancho Medina, Silantroancho, Will Gom, así como del equipo integrado por Gustavo Domínguez, Henry Santana Sosa, Rafael de Jesús Rodríguez y Hungría Sánchez.

Jaime Suberví, Juan Carlos Torres, Rafael Feria y Pavel Barinas.Victor Ramirez/LD

Las intervenciones artísticas fueron desarrolladas en Villa Juana, Don Bosco, Ciudad Nueva y el entorno de la Calle París.

Ramón Medina, Isabel Sánchez y Eduardo Abreu.Victor Ramirez/LD