La Sala Restaurante & Bar con nueva propuesta gastronómica

La Sala Restaurant & Bar presentó su nueva propuesta gastronómica, la cuela incluye los platos más emblemáticos que durante más de tres años han caracterizado el negocio, así como la incorporación de un ampliado menú de desayunos desde para ofrecer una experiencia completa a sus clientes.

La nueva propuesta reúne en una sola carta los platos más solicitados por el público en los últimos años, integrando mar y parrilla con técnica limpia, cortes bien ejecutados, entradas frescas, pastas estructuradas y una coctelería diseñada para acompañar cada momento.

Marcelle Álvarez, quien dirige el proyecto, explica que esta evolución nace del entendimiento profundo del público de la zona.

“La Sala es el resultado de años de trabajo constante, de ajustes, de decisiones difíciles y de mucha fe en el proyecto. Hemos aprendido a comprender qué busca hoy el comensal: calidad, coherencia, buen servicio y una experiencia completa. Hoy reunimos en un solo lugar lo mejor de nuestras etapas anteriores.”

Anya del Toro de Álvarez y Alan Álvarez.Cortesia de los anfitriones

Carolina Suárez, Alexandra Hued y Carla Noyola.Cortesia de los anfitriones.