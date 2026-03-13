Margarita Miranda de Mitrov: la música como pasión, vocación y compromiso con la juventud

Antes que gestora cultural, Margarita Miranda de Mitrov es una mujer conectada con la música y con las personas. Siempre cálida, serena y reflexiva, su conversación es profundamente interesante; posee esa “extraña” cualidad de quienes dominan un tema sin necesidad de imponerlo. Escucharla es descubrir una mirada amplia sobre la música, la educación artística y el valor de la cultura como patrimonio vivo de una sociedad.

Cuando se le pregunta por los momentos musicales que han marcado su camino, su respuesta se llena de gratitud y memoria. “Recuerdo con especial cariño y gratitud la influencia cercana de doña Margarita Copello de Rodríguez, una figura fundamental en la vida cultural dominicana, cuya visión y compromiso con la música han sido de gran inspiración”.

También menciona referentes internacionales que han alimentado su mirada sobre la música y su poder para transformar vidas. “He admirado el extraordinario trabajo de Paloma O’Shea en España, especialmente a través del Concurso Internacional de Piano de Santander, una institución que ha dado proyección internacional a tantos jóvenes pianistas. En ese mismo espíritu, el Van Cliburn International Piano Competition, en Texas, ha sido para mí otro referente importante”, puntualiza.

Para ella, estos grandes escenarios musicales no son únicamente vitrinas de talento, sino espacios donde se confirma la dimensión humana y transformadora del arte, y se reafirma la importancia de crear oportunidades para las nuevas generaciones”.

Una vida dedicada a la música

“Mi relación con la música comenzó muy temprano, y el Conservatorio Nacional de Música fue el lugar donde esa vocación tomó forma”.

Más adelante, su paso por el prestigioso Peabody Institute of the Johns Hopkins University, en Estados Unidos, amplió su perspectiva sobre el papel que deben desempeñar las instituciones culturales. “El contacto con un entorno musical internacional y con instituciones de gran tradición reforzó en mí la convicción de que la educación y las instituciones culturales son fundamentales para sostener una vida musical activa, una idea que hoy guía mi trabajo en la Fundación Sinfonía”.

Institucionalidad cultural

Desde 2019 Miranda de Mitrov preside la Fundación Sinfonía, una de las instituciones más influyentes en la promoción de la música clásica en República Dominicana. Sin embargo, su vínculo con la organización comenzó mucho antes, en 1993, cuando se integró como voluntaria en áreas artísticas, educativas y de comunicación.

“Cuando uno mira hacia atrás lo primero que surge es una sensación de gratitud. La Fundación Sinfonía comenzó con la convicción de que la música sinfónica podía ocupar un lugar importante en la vida cultural del país, y con el tiempo esa visión se ha ido consolidando y ampliando”.

Durante ese proceso, uno de los logros más significativos ha sido abrir oportunidades de formación para jóvenes talentos.

Cuando recuerda los momentos más exigentes de su trayectoria, Margarita Miranda responde con la misma serenidad con la que conduce una conversación. Su fortaleza —explica— no proviene de la ambición personal, sino de una convicción profunda sobre el valor de la cultura. A ese pensamiento se suma un sentido de responsabilidad hacia las personas que confían en los proyectos culturales. “Los músicos, los estudiantes, los colaboradores y el público. Esa red de compromiso compartido es lo que permite seguir adelante incluso en los momentos más exigentes”.

Esa mirada humana también aparece cuando se le invita a imaginar qué le diría hoy a la joven estudiante de música que fue en sus inicios. “Le diría que mantenga siempre la curiosidad y el amor por la música que la llevaron a comenzar ese camino. En el mundo de la cultura hay desafíos, pero también una enorme riqueza humana”.

Y añade una reflexión: “Que confíe en el valor del trabajo constante y en la importancia de construir instituciones que puedan perdurar en el tiempo. Al final, dedicar la vida a la cultura es una forma de servicio: una manera de contribuir a que la música, el arte y el pensamiento sigan siendo parte viva de nuestra sociedad”.

Al referirse al presente y el futuro de la música clásica, insiste en la necesidad de derribar la idea de que se trata de un arte reservado para algunos. “La música clásica es un patrimonio cultural que pertenece a todos”, concluye.