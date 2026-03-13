Grupo Pluyer aumenta su propuesta culinaria

Grupo Pluyer inauguró Pluyer Pollos Parador, una nueva sucursal gastronómica, ubicado en la estación de combustible TotalEnergies La Cucama, Boca Chica en la Autovía del Este.

La apertura contó con la presencia de Johan Pluyer, CEO del grupo, acompañado de ejecutivos, clientes, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación.

Durante el discurso central, el ejecutivo destacó “Aquí encontrarán calidad, rapidez y, sobre todo, el mejor sabor de la zona. Queremos que cada parada sea el momento favorito de su viaje. Desde hoy, somos el sabor que te acompaña”.

Asimismo, valoó el compromiso de la empresa con el desarrollo de Boca Chica, señalando que el parador cuenta con un retorno que facilita el acceso tanto a los viajeros que se dirigen al Este como a los que regresan a la capital.

Ana Luisa Andújar y Ķiara Ureña.Cortesia de los anfitriones.