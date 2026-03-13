Grupo Viamar presenta su nueva propuesta

Ejecutivos del Grupo Viamar anunciaron la llegada al mercado dominicano de la Riddara RD6 4x4 en su versión híbrida, la cual integra innovación tecnológica, potencia y eficiencia energética.

Esta nueva versión, diseñada para quienes buscan combinar trabajo, aventura y sostenibilidad cuenta con un motor turbo de 1.5 litros que no solo impulsa el vehículo, sino que también recarga la batería de 19.09 kWh mientras está en movimiento, optimizando la autonomía eléctrica y reduciendo el consumo de combustible.

“Con la llegada de la Riddara RD6 4x4 híbrida seguimos respondiendo a un mercado automotriz que evoluciona hacia soluciones más eficientes y sostenibles. Este modelo combina desempeño, tecnología y respeto por el medioambiente”, expresó Iván Pérez, vicepresidente de expansión y desarrollo de negocios de Grupo Viamar.

En la actividad realizada en el showroom de Grupo Viamar, también fue presentada la nueva Geely Coolray Million, una actualización del modelo con un diseño renovado dirigido a un público joven y a familias que buscan tecnología y estilo.