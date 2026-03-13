Plan LEA
El congreso de la Semana de la Geografía 2026
Aporte
- Contribuir a la mejora de la calidad educativa y al desarrollo de una cultura de sostenibilidad.
La transición energética y las energías renovables fueron el tema central del segundo Congreso Internacional de la Semana de la Geografía 2026.
Organizado por el programa prensa escuela Listín en la Educación Actualizada (Plan LEA), de Editora Listín Diario, la jornada reunió a docentes y especialistas para conversar sobre el papel de la educación frente a los retos ambientales actuales.
Con el lema “Docentes por la energía del futuro: educación y transición energética en República Dominicana”, el encuentro se realizó en los hoteles Gran Almirante, de Santiago de los Caballeros y Catalonia, de Santo Domingo.
El programa incluyó conferencias y talleres para apoyar a los docentes en la enseñanza de temas como sostenibilidad y energías renovables.
Una jornada para docentes de la zona Norte
El segundo Congreso Internacional de la Semana de la Geografía 2026, incluyó la participación del doctor Rafael Méndez Tejeda, investigador de la Universidad de Puerto Rico, quien ofreció una master class sobre la importancia de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los efectos del cambio climático en el Caribe y su relación con la transición energética.
Diana Murcia y Anllerys Cuevas, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentaron estrategias educativas para enseñar sobre transición energética en las escuelas.
La bióloga Yvonne Arias impartió una conferencia sobre la relación entre energías renovables, biodiversidad y desarrollo sostenible.
Y el catedrático Derlyn Alonzo, representante de Punta Catalina, habló sobre los avances y desafíos de la transición energética en República Dominicana.