El congreso de la Semana de la Geografía 2026

La transición energética y las energías renovables fueron el tema central del segundo Congreso Internacional de la Semana de la Geografía 2026.

Organizado por el programa prensa escuela Listín en la Educación Actualizada (Plan LEA), de Editora Listín Diario, la jornada reunió a docentes y especialistas para conversar sobre el papel de la educación frente a los retos ambientales actuales.

Con el lema “Docentes por la energía del futuro: educación y transición energética en República Dominicana”, el encuentro se realizó en los hoteles Gran Almirante, de Santiago de los Caballeros y Catalonia, de Santo Domingo.

El programa incluyó conferencias y talleres para apoyar a los docentes en la enseñanza de temas como sostenibilidad y energías renovables.

Brauli Feliz y Nadia HernándezAlexander Mora/LD

Evelin Pérez, Eridania Recio e Iandra Vidal,Alexander Mora/LD

Claribel Ramírez y Lucivel María Silva.Alexander Mora/LD

Dabelba Moción y Birbania CepedaAlexander Mora/LD

Patricia Familia y Adelaida Familia.Alexander Mora/LD

Reina Vargas y Luis GuzmánAlexander Mora/LD

Eliazer Lorenzo y Yani Lucía BatistaAlexander Mora/LD

Ramón Díaz, Mabel Lora y Billy Taveras.Alexander Mora/LD

José Bolívar y Leonardo Junior Muñoz.Alexander Mora/LD

Rosa María Ledesma y Evelyn Bautista.Alexander Mora/LD

Una jornada para docentes de la zona Norte

El segundo Congreso Internacional de la Semana de la Geografía 2026, incluyó la participación del doctor Rafael Méndez Tejeda, investigador de la Universidad de Puerto Rico, quien ofreció una master class sobre la importancia de preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los efectos del cambio climático en el Caribe y su relación con la transición energética.

Diana Murcia y Anllerys Cuevas, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentaron estrategias educativas para enseñar sobre transición energética en las escuelas.

La bióloga Yvonne Arias impartió una conferencia sobre la relación entre energías renovables, biodiversidad y desarrollo sostenible.

Y el catedrático Derlyn Alonzo, representante de Punta Catalina, habló sobre los avances y desafíos de la transición energética en República Dominicana.

Rafael Méndez Tejeda e Yvonne Arias.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Reina Rosa, Yasmín Dishmey y Juana Cabrera.ALBERTO LIRANZO/LD

Rosa Angelina Núñez y Yaneli Pimentel.ALBERTO LIRANZO/LD

Francis Espinal, Edwardo Rodríguez y Jean Carlos Santos.ALBERTO LIRANZO/LD

Luis José Matías Caraballo, Eddy Betances y Carlos Mejía Abreu..ALBERTO LIRANZO/LD

Carmen Rubén, Chanel Arelis Pascual y Yesealia Gómez.ALBERTO LIRANZO/LD

Adenilda Tavárez, Mareinis Brito y Deyanira Acosta.ALBERTO LIRANZO/LD

Madeline Minaya y Diana NúñezALBERTO LIRANZO/LD