Clientes de BHD viven la emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Más de 200 clientes y relacionados del Banco BHD disfrutaron de la emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2026, al presenciar en vivo los partidos del equipo dominicano en el LoanDepot Park de Miami, Florida, junto a ejecutivos de la entidad financiera.

La iniciativa forma parte del patrocinio oficial de la entid al equipo dominicano en el torneo y reafirma la relación de más de dos décadas del banco con las Grandes Ligas, así como su compromiso de respaldar el béisbol, considerado el deporte insignia de la República Dominicana.

“Promover los valores que distinguen a los dominicanos y celebrar nuestra cultura es una manera de impulsar el bienestar y el éxito de nuestra gente donde quiera que se encuentre. El Clásico Mundial de Béisbol es una oportunidad para mostrar nuestro espíritu de equipo, la pasión y el orgullo por nuestro deporte rey”, expresó Carolina Ureña Duvergé, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD.

Como parte de esta participación, el Banco BHD también presentó recientemente la campaña “Clásico de nosotros”, una iniciativa que conecta el béisbol con el orgullo nacional y el sentido de pertenencia de los dominicanos, resaltando el deporte como uno de los símbolos culturales más representativos del país.

En la experiencia participaron ejecutivos de la entidad, entre ellos Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios; Adrián Guzmán, vicepresidente sénior de Red de Sucursales; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social; y Fernando Marranzini, vicepresidente de Consumo Masivo y Comercio de Banca Corporativa y Empresarial, entre otros.

Nelson Lazala, Fernando Marranzini, Carolina Ureña, Guillermo Dorca y Andrés ViloriaCortesia de los anfitriones