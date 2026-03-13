Banco Popular reconoce el liderazgo y el compromiso de su talento gerencial

El Banco Popular Dominicano celebró su reunión anual de gerentes, un encuentro en el que se resaltó el liderazgo, la disciplina y el compromiso de su del equipo gerencial de la entidad, cuyo desempeño ha sido clave para alcanzar resultados históricos y fortalecer su posicionamiento dentro del sistema financiero dominicano.

Durante la actividad realizada en el Teatro Nacional Eduardo Brito se compartieron los principales logros del último ejercicio social y se reafirmó la visión institucional orientada a seguir impulsando el crecimiento económico, la innovación financiera y la creación de valor para la sociedad dominicana.

Allí el presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, Manuel A. Grullón, felicitó al cuerpo gerencial por su dedicación y compromiso con los valores que guían a la organización.

Destacó que cada decisión y cada meta alcanzada contribuyen a preservar la confianza que clientes y la sociedad han depositado en la institución durante más de seis décadas.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la institución financiera, Christopher Paniagua, agradeció el liderazgo del equipo gerencial y su capacidad para ejecutar la estrategia institucional con disciplina y coherencia, señalando que cuando una organización combina propósito, eficiencia y principios, los resultados se convierten en una consecuencia natural.

El presidente ejecutivo de Grupo Popular, René Grullón, resaltó la importancia de identificar nuevas oportunidades de expansión con una visión estratégica de mediano y largo plazo, anticipando los ciclos de crecimiento que marcarán el futuro.

Durante la actividad también se reconoció la trayectoria del señor Rafael A. Del Toro, vicepresidente ejecutivo sénior de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, quien se acogió al retiro voluntario. En ese contexto se destacó igualmente el liderazgo y la trayectoria de Manuel Grullón Hernández, quien asumirá estas funciones a partir de julio próximo.

Reconocimientos a la excelencia

En el encuentro se premiaron a los gerentes más destacados de 2025, entre ellos a Marisol Muñoz, gerente de División Banca Privada, recibió el Premio a la Excelencia “Alejandro E. Grullón E”; Wilson Santana, de División Configuración y Parámetros, obtuvo el Premio a la Eficiencia “Pedro A. Rodríguez”; y Sebastián Pichardo, gerente de División Mercadeo Analítico y Operativo, fue distinguido con el Premio Valores “Manuel A. Grullón”.

Asimismo, decenas de gerentes fueron reconocidos por su desempeño sobresaliente y otros profesionales ingresaron al programa de desarrollo gerencial Altos Potenciales, iniciativa orientada a fortalecer el liderazgo y preparar a los futuros ejecutivos de la organización.