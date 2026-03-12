Compañia de aseguradores con nueva sede

Representantes del sector asegurador, autoridades vinculadas al sistema financiero y personalidades del ámbito empresarial asistieron a la inauguración de las nuevas oficinas corporativas de la Reaseguradora Santo Domingo (Reasanto).

La actividad fue encabezada por el presidente de la empresa, José A. Padilla Ortíz, junto al presidente ejecutivo Jairo Alberto Zambrano Colmenares y el director administrativo Ángel Cortina, quienes recibieron a los invitados en la nueva sede corporativa de la institución.

Durante su intervención, Cortina destacó la trayectoria de la empresa dentro del sistema asegurador nacional, subrayando su compromiso con el fortalecimiento técnico del mercado y con el desarrollo de relaciones estratégicas con entidades internacionales del reaseguro.