Ing. Alejandro Farach Cruz
La quinta edición del Premio a la Excelencia en la Oratoria Hispana
Aporte
- El concurso fue organizado por la Fundación Farach, el Colegio Loyola Santo Domingo y la Universidad Iberoamericana (Unibe). La propuesta resalta el poder de la palabra como vía de entendimiento y construcción
Con el objetivo de seguir impulsando el buen uso del discurso como instrumento para el cambio social de República Dominicana, fueron entregados los Premios a la Excelencia Oratoria Ing. Alejandro Farach Cruz, con el tema “El diálogo gana la batalla”.
El primer lugar fue para Alexandra Villanueva, del Colegio Lux Mundi; el segundo para Meredith Alcántara, del Colegio Loyola; y el tercero para Lía Marie Calvo, de Saint Patrick School. Las menciones especiales para Kiara Leticia Penson y Paula Lopera.