Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Ing. Alejandro Farach Cruz

La quinta edición del Premio a la Excelencia en la Oratoria Hispana

Aporte

  • El concurso fue organizado por la Fundación Farach, el Colegio Loyola Santo Domingo y la Universidad Iberoamericana (Unibe). La propuesta resalta el poder de la palabra como vía de entendimiento y construcción
Alejandro Farach, Grace Cochón, padre Jorge William, Alexandra Villanueva, ganadora del primer lugar, padre Andy Adonis Mesa, Ysabel Florentino, padre Eugenio Rivas y Jatnna Tavarez.

Alejandro Farach, Grace Cochón, padre Jorge William, Alexandra Villanueva, ganadora del primer lugar, padre Andy Adonis Mesa, Ysabel Florentino, padre Eugenio Rivas y Jatnna Tavarez.Victor Ramirez/LD

Avatar del Rosy Santana Feliz
Rosy Santana FelizSanto Domingo,RD.

Con el objetivo de seguir impulsando el buen uso del discurso como instrumento para el cambio social de República Dominicana, fueron entregados los Premios a la Excelencia Oratoria Ing. Alejandro Farach Cruz, con el tema “El diálogo gana la batalla”.

El primer lugar fue para Alexandra Villanueva, del Colegio Lux Mundi; el segundo para Meredith Alcántara, del Colegio Loyola; y el tercero para Lía Marie Calvo, de Saint Patrick School. Las menciones especiales  para Kiara Leticia Penson y Paula Lopera. 

Paula Andrea Lopera, Meredith Alcántara, Alexandra Villanueva, Lía Marie y Kiara Leticia Penson.

Paula Andrea Lopera, Meredith Alcántara, Alexandra Villanueva, Lía Marie y Kiara Leticia Penson.Victor Ramirez/LD

Iván Gatón y el padre Melvin Arias.

Iván Gatón y el padre Melvin Arias.Victor Ramirez/LD

José Martín Morillo, María del Carmen Martínez, Ysabel Florentino y Karla Concepción.

José Martín Morillo, María del Carmen Martínez, Ysabel Florentino y Karla Concepción.Victor Ramirez/LD

Christian Emilio Farach, Matilde de Farach y Pedro Farach.

Christian Emilio Farach, Matilde de Farach y Pedro Farach.Victor Ramirez/LD

Carolina de Olavarrieta y Carmen Olavarrieta de Farach.

Carolina de Olavarrieta y Carmen Olavarrieta de Farach.Victor Ramirez/LD

Tags relacionados