La quinta edición del Premio a la Excelencia en la Oratoria Hispana

Con el objetivo de seguir impulsando el buen uso del discurso como instrumento para el cambio social de República Dominicana, fueron entregados los Premios a la Excelencia Oratoria Ing. Alejandro Farach Cruz, con el tema “El diálogo gana la batalla”.

El primer lugar fue para Alexandra Villanueva, del Colegio Lux Mundi; el segundo para Meredith Alcántara, del Colegio Loyola; y el tercero para Lía Marie Calvo, de Saint Patrick School. Las menciones especiales para Kiara Leticia Penson y Paula Lopera.

Paula Andrea Lopera, Meredith Alcántara, Alexandra Villanueva, Lía Marie y Kiara Leticia Penson.Victor Ramirez/LD

Iván Gatón y el padre Melvin Arias.Victor Ramirez/LD

José Martín Morillo, María del Carmen Martínez, Ysabel Florentino y Karla Concepción.Victor Ramirez/LD

Christian Emilio Farach, Matilde de Farach y Pedro Farach.Victor Ramirez/LD